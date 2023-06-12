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У Херсоні хочуть подовжити комендантську годину

У Херсоні хочуть подовжити комендантську годину
Фото: МВС

У міністерстві внутрішніх справ мають намір ініціювати подовження комендантської години у Херсоні, щоб мати змогу оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС.

Про це повідомив глава МВС, керівник робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко.

– Рівень води падає стрімко. Зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Є завдання це все швидко прибрати. До міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін зазначив, що на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань.

– Централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води – питної та річкової, – сказав він.

Водночас жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Також суворо заборонене купання у водоймах.

З березня 2023 року комендантська година у Херсоні тривала з 20:00 до 6:00.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, через що десятки населених пунктів опинилися в зоні затоплення. Крім того, цей теракт РФ створив загрози для безпеки ЗАЕС.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, Херсон, Херсонська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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