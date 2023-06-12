Везет программу по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС — Гросси едет в Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 12 июня направляется с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить программу помощи после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

— На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи по ликвидации последствий катастрофического затопления плотины в Новой Каховке, — сообщил он в своем Twitter.

Гросси также планирует посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС и провести ротацию специалистов МАГАТЭ на станции.

On my way to ???????? #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 12, 2023

9 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал запуск программы помощи Украине в связи с российским терактом на Каховской ГЭС в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского о международной поддержке.

По его словам, с помощью использования ядерных методов МАГАТЭ определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву, управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.

Фото: Rafael Grossi

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