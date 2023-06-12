Везет программу по ликвидации последствий теракта на Каховской ГЭС — Гросси едет в Украину
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 12 июня направляется с рабочим визитом в Украину, чтобы обсудить программу помощи после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
— На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи по ликвидации последствий катастрофического затопления плотины в Новой Каховке, — сообщил он в своем Twitter.
Гросси также планирует посетить захваченную россиянами Запорожскую АЭС и провести ротацию специалистов МАГАТЭ на станции.
On my way to ???????? #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 12, 2023
9 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал запуск программы помощи Украине в связи с российским терактом на Каховской ГЭС в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского о международной поддержке.
По его словам, с помощью использования ядерных методов МАГАТЭ определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву, управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.
Фото: Rafael Grossi
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова