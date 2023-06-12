Из Каховского водохранилища уже потеряно более 72% воды – Минприроды

По состоянию на утро 12 июня из Каховского водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 куб. км воды.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на вечер 11 июня уровень воды в водохранилище в районе Никополя составлял около 9,04 м.

По данным Укргидрометцентра, со вчерашнего дня по гидропосту Никополь уже нет возможности измерять уровни воды поскольку вода отошла от пункта наблюдений. Сейчас ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища.

– Уровень воды в Днепре на отметке Херсон снизился на 2 метра и составляет 3,6 метра. В среднем за последние сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час, – говорится в сообщении.

В районе природного парка Нижнеднепровский — вода постепенно сходит. Продолжается обмеление акватории в нацпарке Каменская Сечь — на 8,5 метров.

Уровень воды р. Ингулец в створе Ингулецкой оросительной системы медленно снижается. Зато вода постепенно продолжает прибывать в Николаевской области.

– Специалисты Государственной экологической инспекции, Госводагентства и мобильных лабораторий, в местах, где это возможно, осуществляют постоянный мониторинг качества воды и воздуха. Мы оперативно будем информировать об их результатах, – отмечают в ведомстве.

Экологические инспекторы продолжают документировать и обсчитывать весь вред, нанесенный окружающей среде из-за террористической атаки России на Каховскую ГЭС.

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