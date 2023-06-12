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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Везе програму з ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС – Гроссі їде в Україну

Рафаель Гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 12 червня прямує з робочим візитом до України, щоб обговорити програму допомоги після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

– На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та презентувати програму допомоги з ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці, – повідомив він у своєму Twitter.

Гроссі також планує відвідати захоплену росіянами Запорізьку АЕС та провести ротацію фахівців МАГАТЕ на станції.

9 червня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі анонсував запуск програми допомоги Україні у зв’язку з російським терактом на Каховській ГЕС у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського про міжнародну підтримку.

За його словами, за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоров’я людей, ґрунт, управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

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Фото: Rafael Grossi

Війна в Україні, Воєнні злочини, Володимир Зеленський, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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