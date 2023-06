Везе програму з ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС – Гроссі їде в Україну

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 12 червня прямує з робочим візитом до України, щоб обговорити програму допомоги після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

– На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та презентувати програму допомоги з ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці, – повідомив він у своєму Twitter.

Гроссі також планує відвідати захоплену росіянами Запорізьку АЕС та провести ротацію фахівців МАГАТЕ на станції.

On my way to ???????? #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es

