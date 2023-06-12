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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Із Каховського водосховища вже втрачено понад 72% води – Міндовкілля

Із Каховського водосховища вже втрачено понад 72% води – Міндовкілля
Фото: ДСНС

Станом на ранок 12 червня з Каховського водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб. км води.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

У відомстві зазначають, що станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м.

За даними Укргідрометцентру, відучора по гідропосту Нікополь вже немає можливості вимірювати рівні води оскільки вода відійшла від пункту спостережень. Наразі шукають можливі шляхи визначення рівня та об’єму води Каховського водосховища.  

– Рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину, – йдеться у повідомленні.

У районі природного парку Нижньодніпровський вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у нацпарку Кам’янська Січ – на 8,5 метрів.

Рівень  води р. Інгулець у створі Інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Натомість вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області.

– Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства  та мобільних лабораторій, у місцях, де це можливо, здійснюють постійний моніторинг якості води та повітря. Ми оперативно інформуватимемо про їхні результати, – зазначають у відомстві. 

Екологічні інспектори продовжують документувати й обраховувати усю шкоду, нанесену довкіллю через терористичну атаку Росії на Каховську ГЕС.

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