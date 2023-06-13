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Илья Нежигай, редактор ленты

Конец первого тайма: Резников назвал этап российско-украинской войны

Конец первого тайма: Резников назвал этап российско-украинской войны

Российско-украинская война сейчас подошла до середины конфликта.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Foreign Affairs.

Журналист Гидеон Роуз спросил у министра, на каком этапе сейчас Украина в российско-украинской войне, на что Резников привел аналогию с футболом.

— Ближе к концу первого тайма, — сказал глава Минобороны.

При этом журналист добавил, что “во второй половине” Вооруженные силы Украины “выходят горячими”, вероятно, намекая на контрнаступление.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступательные действия ВСУ могут как положить конец войне, так и продолжиться в будущем.

— Наша цель — полное изгнание России с украинской территории. Если наступление достигнет этой цели, оно будет последним. Если нет, то будут новые, — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что если прекратятся поставки оружия в Украину, то российско-украинская война “просто перейдет к войне меньшей интенсивности”.

— Мы не сдадимся, мы не смиримся с территориальными потерями, — сказал он.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки при Минобороны Кирилл Буданов говорил, что война закончится стратегическим проигрышем России, а ВСУ зайдут в Крым, “когда еще будет тепло”.

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Конец первого тайма: Резников назвал этап российско-украинской войны

Фото: Олексій Резніков

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, ВСУ, Алексей Резников, Російська агресія
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