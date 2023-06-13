Конец первого тайма: Резников назвал этап российско-украинской войны
Российско-украинская война сейчас подошла до середины конфликта.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Foreign Affairs.
Журналист Гидеон Роуз спросил у министра, на каком этапе сейчас Украина в российско-украинской войне, на что Резников привел аналогию с футболом.
— Ближе к концу первого тайма, — сказал глава Минобороны.
При этом журналист добавил, что “во второй половине” Вооруженные силы Украины “выходят горячими”, вероятно, намекая на контрнаступление.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступательные действия ВСУ могут как положить конец войне, так и продолжиться в будущем.
— Наша цель — полное изгнание России с украинской территории. Если наступление достигнет этой цели, оно будет последним. Если нет, то будут новые, — сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что если прекратятся поставки оружия в Украину, то российско-украинская война “просто перейдет к войне меньшей интенсивности”.
— Мы не сдадимся, мы не смиримся с территориальными потерями, — сказал он.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки при Минобороны Кирилл Буданов говорил, что война закончится стратегическим проигрышем России, а ВСУ зайдут в Крым, “когда еще будет тепло”.
Фото: Олексій Резніков
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