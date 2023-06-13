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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кінець першого тайму: Резніков назвав етап російсько-української війни

Кінець першого тайму: Резніков назвав етап російсько-української війни

Російсько-українська війна зараз перебуває на середині конфлікту.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Foreign Affairs.

Журналіст Гідеон Роуз запитав у міністра, на якому етапі нині Україна в російсько-українській війні, на що Резніков навів аналогію з футболом.

– Ближче до кінця першого тайму, – сказав глава Міноборони.

Водночас журналіст додав, що “у другій половині” Збройні сили України “виходять гарячими”, ймовірно, натякаючи на контрнаступ.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контрнаступальні дії ЗСУ можуть як покласти край війні, так і продовжитися в майбутньому.

– Наша мета – повне вигнання Росії з української території. Якщо наступ досягне цієї мети, він буде останнім. Якщо ні, то будуть нові, – сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що якщо припиняться поставки зброї в Україну, то російсько-українська війна “просто перейде до війни меншої інтенсивності”.

– Ми не здамося, ми не змиримося з територіальними втратами, – сказав він.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки при Міноборони Кирило Буданов говорив, що війна закінчиться стратегічним програшем Росії, а ЗСУ зайдуть до Криму, “коли ще буде тепло”.

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Фото: Олексій Резніков

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, ЗСУ, Олексій Резніков, Російська агресія
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