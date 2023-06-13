Зачем вам столько оружия? Подоляк обратился к союзникам, чья техника покрыта пылью в ангарах
Страны Запада должны передать Украине военную технику, которая продолжает пылиться в ангарах. На поле боя она нужнее.
Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отметил, что российская агрессия в Украине стала “прекрасной возможностью” для многих стран Европы выгодно перевооружиться.
Они могут отдать устаревшее вооружение и получить новую технику за счет стратегических партнеров.
— Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, которая покрыта пылью и не планируется к использованию. Вопрос: если главной стратегической доктринальной угрозой для Европы является Россия и война с Россией сегодня идет в Украине — зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? — написал Подоляк.
Также советник главы ОП добавил, что лучше передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя, чтобы “умиротворить” агрессора.
Напомним, что сегодня Германия анонсировала поставки танков Leopard 1 в Украину.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова