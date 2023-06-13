Зачем вам столько оружия? Подоляк обратился к союзникам, чья техника покрыта пылью в ангарах

Страны Запада должны передать Украине военную технику, которая продолжает пылиться в ангарах. На поле боя она нужнее.

Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что российская агрессия в Украине стала “прекрасной возможностью” для многих стран Европы выгодно перевооружиться.

Они могут отдать устаревшее вооружение и получить новую технику за счет стратегических партнеров.

— Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, которая покрыта пылью и не планируется к использованию. Вопрос: если главной стратегической доктринальной угрозой для Европы является Россия и война с Россией сегодня идет в Украине — зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? — написал Подоляк.

Также советник главы ОП добавил, что лучше передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя, чтобы “умиротворить” агрессора.

Напомним, что сегодня Германия анонсировала поставки танков Leopard 1 в Украину.

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