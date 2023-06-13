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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Навіщо вам стільки зброї? Подоляк звернувся до союзників, чия техніка вкрита пилом в ангарах

Навіщо вам стільки зброї? Подоляк звернувся до союзників, чия техніка вкрита пилом в ангарах
Фото: УНІАН

Країни Заходу мають передати Україні військову техніку, яка продовжує припадати пилом в ангарах. На полі бою вона потрібніша.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що російська агресія в Україні стала “чудовою можливістю” для багатьох країн Європи вигідно переозброїтися.

Вони можуть віддати застаріле озброєння та отримати нову техніку за рахунок стратегічних партнерів.

– Сьогодні ангари багатьох країн наповнені сучасною військовою технікою, що покрита пилом та не планується до використання. Питання: якщо головною стратегічною доктринальною загрозою для Європи є Росія і війна з Росією сьогодні йде в Україні – навіщо вам потрібно саме зараз стільки зброї? З ким у XXI столітті ви ще плануєте воювати на цьому континенті? – написав Подоляк.

Також радник голови ОП додав, що краще передати якомога більше зброї безпосередньо на поле бою, щоб “вмиротворити” агресора.

Нагадаємо, що сьогодні Німеччина анонсувала поставки танків Leopard 1 до України.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, Російська агресія
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