Навіщо вам стільки зброї? Подоляк звернувся до союзників, чия техніка вкрита пилом в ангарах
Країни Заходу мають передати Україні військову техніку, яка продовжує припадати пилом в ангарах. На полі бою вона потрібніша.
Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зазначив, що російська агресія в Україні стала “чудовою можливістю” для багатьох країн Європи вигідно переозброїтися.
Вони можуть віддати застаріле озброєння та отримати нову техніку за рахунок стратегічних партнерів.
– Сьогодні ангари багатьох країн наповнені сучасною військовою технікою, що покрита пилом та не планується до використання. Питання: якщо головною стратегічною доктринальною загрозою для Європи є Росія і війна з Росією сьогодні йде в Україні – навіщо вам потрібно саме зараз стільки зброї? З ким у XXI столітті ви ще плануєте воювати на цьому континенті? – написав Подоляк.
Також радник голови ОП додав, що краще передати якомога більше зброї безпосередньо на поле бою, щоб “вмиротворити” агресора.
Нагадаємо, що сьогодні Німеччина анонсувала поставки танків Leopard 1 до України.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова