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Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ продолжают штурмовые действия в районе Бахмута, за сутки продвинулись на 250 м – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие продолжают успешно продвигаться на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки они отвоевали еще несколько сотен метров у врага.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, на Бахмутском направлении идет наступление, украинские защитники продолжают штурмовые действия. Также есть успех во время наступательных действий на Торецком направлении.

– Есть успех в районе Берховского водохранилища (в районе Бахмута – Ред.). Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составило 250 м. А на Торецком направлении украинские войска продвинулись на 200 м, – отметил Ковалев.

Карта боїв на Сході України

Карта: Deep State

На тех направлениях, где украинские военные находятся в обороне, не утрачена ни одна позиция.

Оккупационные войска РФ совершают активные обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения, а также наносят авиационные удары.

Накануне в Минобороны Украины сообщили, что за прошедшую неделю украинские военные освободили семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

На Бахмутском направлении в течение недели Вооруженные силы Украины продвинулись на левом фланге на 1,5 км, а на правом – на 3,5 км. Площадь взятой под контроль территории составляет 16 кв. км.

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Источник: Military Media Center

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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