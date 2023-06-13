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Бедрак Виктория, редактор ленты

ВСУ имеют успехи на Бердянском направлении — Генштаб

танк Т-72
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на Бердянском направлении от 500 метров до 1 километра.

Об этом на брифинге сообщил спикер Генштаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев.

— В ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах Силы обороны за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.

Также сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Донецкой области — Благодатного и Нескучного.

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Бої на фронті

Источник: Military Media Center

Бердянск, Война в Украине, ВСУ
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

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