ВСУ имеют успехи на Бердянском направлении — Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на Бердянском направлении от 500 метров до 1 километра.
Об этом на брифинге сообщил спикер Генштаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев.
— В ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах Силы обороны за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров, — говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные освободили село Макаровка Донецкой области от российских оккупантов.
Также сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Донецкой области — Благодатного и Нескучного.
Источник: Military Media Center
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