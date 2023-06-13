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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Бахмута, за добу просунулися на 250 м – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці продовжують успішно просуватися на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби вони відвоювали ще кілька сотень метрів у ворога.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

За його словами, на Бахмутському напрямку відбувається наступ, українські захисники продовжують штурмові дії. Також є успіх під час наступальних дій на Торецькому напрямку.

– Є успіх в районі Берхівського водосховища (у районі Бахмута, – Ред.). Просування наших військ за минулу добу тут становить 250 м. А на Торецькому напрямку українські війська просунулися на 200 м, – зазначив Ковальов.

Карта боїв на Сході України

Карта: Deep State

На тих напрямках, де українські військові перебувають в обороні, не втрачено жодної позиції.

Окупаційні війська РФ здійснюють активні обстріли з усього спектру артилерійського озброєння, а також завдають авіаційних ударів.

Напередодні в Міноборони України повідомили, що за минулий тиждень українські військові звільнили сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

На Бахмутському напрямку протягом тижня Збройні сили України просунулися на лівому фланзі на 1,5 км, а на правому – на 3,5 км. Площа взятої під контроль території становить 16 кв. км.

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Джерело: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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