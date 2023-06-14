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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Екссуддю Чауса засудили до 10 років за хабарництво – вирок ВАКС

Микола Чаус
Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, викритого на одержанні неправомірної вигоди у $150 тис. (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину), винним у хабарництві та засудив до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Колегія суддів ВАКС на засіданні 14 червня голосила обвинувальний вирок.

Також Чаус позбавлений права обіймати посади у судовій гілці влади терміном на три роки.

Таким чином суд підтримав позицію прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Судом до набрання вироком законної сили змінено обвинуваченому запобіжний захід із застави на тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС.

Національне антикорупційне бюро 9 серпні 2016 року викрило суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса на отриманні хабаря в розмірі $150 тис.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Чаус втік. Із 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний.

У лютому 2017 року його затримали на території Молдови. Детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення.

Ніхто не знав, де перебуває Чаус, аж до липня 2021 року, коли його виявили в одному з сіл Вінницької області.

3 cерпня детективи НАБУ затримали екссуддю у лікарні Феофанія .

4 серпня 2021 року Вищий антикорупційний суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Микола Чаус

Джерело: САП
Антикорупційний суд, Корупція, Микола Чаус, Суд, Хабарництво
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