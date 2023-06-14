Момент оваций, радости и мата: оператор Patriot о сбивании первого Кинжала

Один из операторов зенитно-ракетного комплекса Patriot, который защищает небо над Украиной, рассказал журналу The Economist о мгновении, когда в небе над Киевом удалось сбить первую российскую аэробаллистическую ракету Кинжал Х-47.

По словам 30-летнего Вячеслава, после того, как украинские военные ПВО поняли, что сбили Кинжал, был момент “аплодисментов, радости и нецензурной брани”.

— Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на наших мониторах не один, а шесть Кинжалов, это было лишь вопросом продолжения работы, — рассказал он.

Издание пишет, первая сбитая над Украиной “непобедимая” баллистическая ракета РФ оказалась не только вполне победимой, но и летела со скоростью “всего” около 1240 м/c — это втрое меньше, чем утверждали россияне.

За 31 день мая Россия выпустила 16% всех ракет, которые она использовала за 15 месяцев войны, что почти втрое превышает средний показатель. Большинство из них были нацелены на Киев.

В течение мая Россия выпустила более 500 ракет и беспилотников-камикадзе по Украине, из которых почти 90% были уничтожены украинскими средствами ПВО, что обошлось Кремлю в $1,7 млрд.

Источник : The Economist

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