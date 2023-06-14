Момент оплесків, радості та лайки: оператор Patriot про збиття першого Кинджала
Один з операторів зенітно-ракетного комплексу Patriot, який захищає небо над Україною, розповів журналу The Economist про мить, коли у небі над Києвом вдалося збити першу російську аеробалістичну ракету Кинджал Х-47.
За словами 30-річного В’ячеслава, після того, як українські військові ППО зрозуміли, що збили Кинджал, був момент “оплесків, радості та нецензурної лайки”.
– Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на наших моніторах не один, а шість Кинджалів, це було лише питанням продовження роботи, – розповів він.
Видання пише, перша збита над Україною “непереможна” балістична ракета РФ виявилася не лише переможеною, а й летіла зі швидкістю “лише” близько 1240 м/c – це утричі менше, ніж стверджували росіяни.
За 31 день травня Росія випустила 16% усіх ракет, які вона використала за 15 місяців війни, що майже втричі перевищує середній показник. Більшість із них були націлені на Київ.
Впродовж травня Росія випустила понад 500 ракет і безпілотників-камікадзе по Україні, з яких майже 90% були знищені українськими засобами ППО, що обійшлося Кремлю в $1,7 млрд.
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш