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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На ЗАЭС фактически утрачена аварийная готовность и реагирование – глава регулятора

На ЗАЭС фактически утрачена аварийная готовность и реагирование – глава регулятора

Российские оккупанты на Запорожской АЭС уничтожили возможность реагирования на аварии. На станции нет оборудования и пожарной части в случае возможной аварии.

Об этом сообщил и. о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время пресс-конференции.

Он отметил, что на ЗАЭС больше нет автоматического мониторинга радиационной безопасности.

— Кризисный центр на промышленной площадке ЗАЭС не работает, поскольку он разукомплектован, там фактически проживают оккупанты. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии систем и оборудования Запорожской АЭС и пожарно-спасательная часть украинская, которая должна реагировать на аварии, сейчас не работает, — сказал он.

Кориков добавил, что давление и пытки рашистов привели фактически к исчезновению части, которая должна поддерживать Запорожскую АЭС в случае аварии или аварийной ситуации.

По его словам, две недели назад, по команде Москвы, прекратилась автоматическая передача данных по радиационному мониторингу, с датчиков радиационного мониторинга, которые расположены на промышленной площадке ЗАЭС. Он подчеркнул, что это нарушение ядерной и радиационной безопасности.

Он сказал, что украинская команда на ЗАЭС вручную снимает эти показатели.

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АЕС, Война в Украине, ЗАЕС, Російська агресія
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