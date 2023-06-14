На ЗАЕС фактично втрачено аварійну готовність і реагування – очільник регулятора

Російські окупанти на Запорізькій АЕС знищили можливість реагування на аварії. На станції немає обладнання та пожежної частини в разі можливої аварії.

Про це повідомив в. о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час пресконференції.

Він зазначив, що на ЗАЕС більше немає автоматичного моніторингу радіаційної безпеки.

– Кризовий центр на промисловому майданчику ЗАЕС не працює, оскільки він розукомплектований, там фактично проживають окупанти. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан систем і обладнання Запорізької АЕС і пожежно-рятувальна частина українська, яка має реагувати на аварії, зараз не працює, – сказав він.

Коріков додав, що тиск і тортури рашистів призвели фактично до зникнення частини, яка має підтримувати Запорізьку АЕС у разі аварії або аварійної ситуації.

За його словами, два тижні тому, за командою Москви, припинилась автоматична передача даних з радіаційного моніторингу, з датчиків радіаційного моніторингу, які розташовані на промисловому майданчику ЗАЕС. Він наголосив, що це порушення ядерної та радіаційної безпеки.

Він сказав, що українська команда на ЗАЕС вручну знімає ці показники.

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