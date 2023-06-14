Тенденция хорошая. ВСУ активно продвигаются под Волновахой – глава Донецкой ОВА

В Волновахском районе Донецкой области сейчас продолжаются активные боевые действия с продвижением Сил обороны, сообщил на брифинге председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Вместе с тем он отметил, что конкретнее об успехах украинской армии будет сообщать военно-политическое руководство страны.

— Ситуация стабильная. Тенденция наступательных действий хорошая. В освобожденных населенных пунктах Волновахского района — Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке — продолжается зачистка остатков оккупационных войск, которые там прячутся, — уточнил он.

По его словам, перед стабилизационными мероприятиями проведут разминирование по крайней мере крупнейших проходных путей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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