Тенденція хороша. ЗСУ активно просуваються під Волновахою – голова Донецької ОВА
У Волноваському районі Донецької області наразі тривають активні бойові дії з просуванням Сил оборони, повідомив на брифінгу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Водночас він зауважив, що конкретніше про успіхи української армії повідомлятиме військово-політичне керівництво країни.
– Ситуація стабільна. Тенденція наступальних дій хороша. У звільнених населених пунктах Волноваського району – Благодатному, Сторожовому, Нескучному та Макарівці – триває зачистка залишків окупаційних військ, які там ховаються, – уточнив він.
За його словами, перед стабілізаційними заходами проведуть розмінування принаймні найбільших прохідних шляхів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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