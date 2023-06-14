Тенденція хороша. ЗСУ активно просуваються під Волновахою – голова Донецької ОВА

У Волноваському районі Донецької області наразі тривають активні бойові дії з просуванням Сил оборони, повідомив на брифінгу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Водночас він зауважив, що конкретніше про успіхи української армії повідомлятиме військово-політичне керівництво країни.

– Ситуація стабільна. Тенденція наступальних дій хороша. У звільнених населених пунктах Волноваського району – Благодатному, Сторожовому, Нескучному та Макарівці – триває зачистка залишків окупаційних військ, які там ховаються, – уточнив він.

За його словами, перед стабілізаційними заходами проведуть розмінування принаймні найбільших прохідних шляхів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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