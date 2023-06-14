Под Бахмутом Силы обороны продвинулись еще на 500 м — Маляр

За последние сутки на Бахмутском направлении на разных участках украинские защитники продвинулись вперед на расстояние от 200 м до 500 м, на Запорожском — от 300 м до 350 м.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как проходит наступательная операция Силы обороны Украины.

По ее словам, украинские войска передвигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.

— На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском — в районах Новоданиловки и Новопокровска, — уточнила она.

Маляр также сообщила о больших потерях врага как в живой силе, так и в технике.

В частности, за день ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею самоходных орудий, два комплекса РЭБ, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, а также зенитно-ракетный комплекс.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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