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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Под Бахмутом Силы обороны продвинулись еще на 500 м — Маляр

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки на Бахмутском направлении на разных участках украинские защитники продвинулись вперед на расстояние от 200 м до 500 м, на Запорожском — от 300 м до 350 м.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как проходит наступательная операция Силы обороны Украины.

По ее словам, украинские войска передвигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.

— На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском — в районах Новоданиловки и Новопокровска, — уточнила она.

Маляр также сообщила о больших потерях врага как в живой силе, так и в технике.

В частности, за день ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею самоходных орудий, два комплекса РЭБ, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, а также зенитно-ракетный комплекс.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ
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Кристина Гавриш
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