Под Бахмутом Силы обороны продвинулись еще на 500 м — Маляр
За последние сутки на Бахмутском направлении на разных участках украинские защитники продвинулись вперед на расстояние от 200 м до 500 м, на Запорожском — от 300 м до 350 м.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как проходит наступательная операция Силы обороны Украины.
По ее словам, украинские войска передвигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.
— На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском — в районах Новоданиловки и Новопокровска, — уточнила она.
Маляр также сообщила о больших потерях врага как в живой силе, так и в технике.
В частности, за день ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею самоходных орудий, два комплекса РЭБ, около 10 единиц автомобильной техники, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, а также зенитно-ракетный комплекс.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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