В Украину вернулся политзаключенный Андрей Захтей, которого Россия осудила в 2016 году

Украинского политзаключенного Андрея Захтея, осужденного Россией во временно оккупированном Крыму по делу “украинских диверсантов”, вернули в Украину.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Оксану Захтей, жену бывшего заключенного.

По ее словам, мужчина ехал через Латвию, Литву и Польшу после того, как из Ростовской области Захтей его выпустили в воскресенье, 11 июня.

— Все хорошо, мужчина дома, очень уставший. Мы находимся во Львовской области, — сказала Оксана Захтей.

В феврале текущего года Андрея Захтея освободили из колонии, но власти РФ не позволяли ему вернуться в Украину, поэтому поместили его в Центр временного содержания иностранных граждан в Ростовской области.

Портал Ґрати сообщал, что вечером 13 июня сотрудники посольства Украины в Латвии встретили Захтея на пограничном пункте Убылинка, после чего Захтей был отправлен в Украину.

Дело Захтея

Андрей Захтей был задержан российским ФСБ в августе 2016 года. Тогда оккупанты обосновывали его задержание в аннексированном Крыму тем, что он имел отношение к группе якобы “украинских диверсантов”, которые якобы хотели устроить теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО в Лефортово, после — вернули в Крым.

Спецслужбы России тогда говорили, что задержанные по этому делу Евгений Панов и Андрей Захтей планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицали российские обвинения в адрес украинцев и называли их провокацией российских спецслужб.

Источник : Радио Свобода

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