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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

До України повернувся політв’язень Андрій Захтей, якого Росія засудила у 2016 році

До України повернувся політв’язень Андрій Захтей, якого Росія засудила у 2016 році
Фото: Суспільне

Українського політв’язня Андрія Захтея, засудженого Росією в тимчасово окупованому Криму у справі “українських диверсантів”, повернули в Україну.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на Оксану Захтей, дружину колишнього ув’язненого.

За її словами, чоловік їхав через Латвію, Литву і Польщу після того, як з Ростовської області Захтей його випустили у неділю, 11 червня.

– Все добре, чоловік вдома, дуже втомлений. Ми перебуваємо у Львівській області, – сказала Оксана Захтей.

У лютому поточного року Андрія Захтея звільнили з колонії, але влада РФ не дозволяла йому повернутись до України, тому помістила його до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Ростовській області.

Портал Ґрати повідомляв, що ввечері 13 червня співробітники посольства України у Латвії зустріли Захтея на прикордонному пункті Убилинка, після чого Захтей був відправлений до України.

Справа Захтея

Андрій Захтей був затриманий російським ФСБ у серпні 2016 року. Тоді окупанти обґрунтовували його затримання в анексованому Криму тим, що він мав відношення до групи начебто “українських диверсантів”, які нібито хотіли влаштувати теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували у московському СІЗО у Лефортово, після – повернули до Криму.

Спецслужби Росії тоді казали, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували вчинити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечувала російські звинувачення на адресу українців і називала їх провокацією російських спецслужб.

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Джерело: Радіо Свобода
Андрій Захтей, Війна в Україні, Крим, українські політв'язні
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