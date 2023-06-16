Допитують у спортзалі школи: на Херсонщині окупанти катують проукраїнських мешканців

На тимчасово окупованих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для його утримання.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.

При цьому повідомляється, що Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника та чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.