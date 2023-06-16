Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Гатили з артилерії по будинках: росіяни вбили подружжя в Новобериславі
Уночі 16 червня російська армія гатила з реактивної та ствольної артилерії по Новобериславу Херсонської області.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог прицільно обстрілював житлові будинки.
Через влучання в одну з осель загинуло подружжя.
Жінка, зазначає Олександр Прокудін, загинула на місці.
Чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак він помер від поранень дорогою до лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Прокудін
Фото: МОЗ
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