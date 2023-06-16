Ракетоносіїв у Чорному морі стало вдвічі менше, але загроза висока – Гуменюк
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі до ранку 16 червня зменшилась удвічі.
Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
За словами Наталії Гуменюк, якщо ввечері в Чорному морі було два ракетоносії, то зараз на бойовому чергуванні перебуває тільки один надводний.
– Але це все одно вісім готових до застосування ракет типу Калібр. Крім того, що будь-якому іншому ракетоносію, щоб долучитися, достатньо дві-три години.
Тож це свідчить про те, що рівень ракетної загрози все ж таки високий, – наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Загалом корабельне угруповання РФ у Чорному морі наразі налічує сім кораблів.
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Фото: Міноборони Росії