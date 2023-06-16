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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ракетоносіїв у Чорному морі стало вдвічі менше, але загроза висока – Гуменюк

Запуск ракет типу Калібр із моря

Кількість ракетоносіїв у Чорному морі до ранку 16 червня зменшилась удвічі.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, якщо ввечері в Чорному морі було два ракетоносії, то зараз на бойовому чергуванні перебуває тільки один надводний.

– Але це все одно вісім готових до застосування ракет типу Калібр. Крім того, що будь-якому іншому ракетоносію, щоб долучитися, достатньо дві-три години.

Тож це свідчить про те, що рівень ракетної загрози все ж таки високий, – наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Загалом корабельне угруповання РФ у Чорному морі наразі налічує сім кораблів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Міноборони Росії

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