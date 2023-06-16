Ракетная атака на Киев является посланием Африке, что РФ хочет войны, а не мира – Кулеба

Очередная ракетная атака на Киев, которую Россия совершила в день визита в украинскую столицу президента ЮАР Сирила Рамафосы, является четким посланием, что агрессор хочет войны, а не мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Он обратил внимание, что сегодняшняя ракетная атака на Киев является самой большой за последние недели.

– Путин “укрепляет доверие”, совершив наибольшую ракетную атаку на Киев за последние недели, как раз во время визита африканских лидеров в нашу столицу, — отметил Кулеба.

Он назвал этот очередной акт российской агрессии “посланием” Кремля для стран Африки, пытающихся продвигать свой так называемый “мирный план”.

– Российские ракеты – это послание Африке: Россия хочет больше войны, а не мира, – подчеркнул министр.

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2023

Как известно, 16 июня в Украину прибыл президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса в составе африканской миротворческой миссии. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что лидер Южно-Африканской Республики представит так называемый мирный план. По данным СМИ, эта инициатива может предусматривать: вывод российских войск; выведение тактического ядерного оружия из Беларуси; приостановку действия ордера на арест Путина; ослабление санкций против РФ и т. д.

В день визита африканских лидеров в Киев войска РФ обстреляли столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами. Украинские военные уничтожили шесть аэробалистических ракет Кинжал, шесть крылатых ракет Калибр и два разведывательных беспилотника.

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