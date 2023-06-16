Спроба примусу до переговорів: експерт про атаку РФ на Київ під час візиту африканських лідерів

Чергова ракетна атака на Київ, яку Росія здійснила під час візиту африканських лідерів до нашої країни, є спробою примусу до переговорів.

Таку думку висловив військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center – медійному ресурсу Сил оборони України.

Він звернув увагу, що сьогодні на Київщині перебуває низка лідерів країн Африки. Вони прибули з так званою мирною ініціативою – запропонувати план припинення війни.

Як зазначив Черник, у Кремлі вважають, що ракетним обстрілом Києва вони змусять африканських лідерів більше тиснути на Україну та схиляти до переговорів.

– У них (у РФ, – Ред.) є своя сатанинська логіка. Вони показують, що не мають жодних правил, – заявив аналітик.

Черник пояснив, що коли на Київ полетіли балістичні ракети, в лідерів африканських країн міг з’явитися звичайний людський страх перед загибеллю.

– Це викликає дуже просту реакцію – треба домовлятися і нарешті цей весь жах припиняти, – додав аналітик.

Він наголосив, що таким чином РФ чинить тиск на психіку, використовуючи “методички НКВД”.

– Вони (російські окупанти, – Ред.) намагаються тиснути на психіку, по-іншому вони не вміють. Це класична НКВДистська методичка, нічого з тих часів не змінилось, – підсумував Петро Черник.

Як відомо, 16 червня до України прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса у складі африканської миротворчої місії. Крім того, з візитом у нашій країні перебувають президент Сенегалу Макі Салл, лідер Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, лідер Замбії Хакаінде Хічілема, прем’єр Єгипту Мустафа Мадбулі, глава МЗС Уганди Джедже Одонго та голова Офісу президента Республіки Конго Флорент Нциба.

Делегації країн Африки вже відвідали місця російських злочинів у Бучі.

Вони також планують представити “мирний план”. За даними ЗМІ, він може передбачати: виведення російських військ; виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі; призупинення ордера на арешт Путіна; послаблення антиросійських санкцій.

У день візиту африканських лідерів війська РФ обстріляли Київ балістичними та крилатими ракетами. Українські військові знищили шість аеробалістичних ракет Кинджал та шість крилатих ракет Калібр.

Джерело: Military Media Center

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.