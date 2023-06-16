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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина выяснила фамилии и местонахождение 11 пленных, которых РФ передала Венгрии

Угорщина
Фото: Unsplash

Установлено местонахождение 11 пленных защитников, которых удерживают на территории Венгрии.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Как удалось выяснить, на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала как военнопленных.

Сейчас известны фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, проинформированы их родственники и соответствующие правоохранительные органы.

– Следует отметить, что до сих пор о семи из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений, – говорится в сообщении.

В Офисе уполномоченного отмечают, что до возвращения наших защитников на территорию Украины они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Сообщить о пропавших без вести в будни можно по телефону горячей линии: 0 800 339 247 или лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные дни сообщения можно отправлять в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Россия без согласования с Украиной передала в Венгрию 11 военнопленных ВСУ. Позже вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил эту информацию.

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Война в Украине, Російська агресія, Венгрия, Украина
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