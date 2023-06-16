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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна з’ясувала прізвища та місцеперебування 11 полонених, яких РФ передала Угорщині

Угорщина
Фото: Unsplash

Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. 

Як вдалося з’ясувати,  на території Угорщини зараз перебувають 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.

Наразі відомі прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи.

– Слід зазначити, що до цього часу про сімох з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей, – йдеться у повідомленні. 

В Офісі уповноваженого зазначають, що до повернення наших захисників на територію України вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Повідомити про зниклих безвісти у будні можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні дні повідомлення можна надсилати у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація що Росія без погодження з Україною передала до Угорщини 11 військовополонених ЗСУ.  Пізніше віцепрем’єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію.

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Війна в Україні, Російська агресія, Угорщина, Україна
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