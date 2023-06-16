Из каких областей Россия может бить ракетами из комплекса Бал: Жданов объяснил, справится ли украинская ПВО

Россия, вероятно, начнет обстреливать Украину из берегового мобильного ракетного комплекса Бал, который оккупанты подвели на северные границы Украины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, враг может наносить удары противокорабельными ракетами Х-35 и Х-35У.

Его спросили, может ли украинская противовоздушная оборона сбивать ракеты Х-35 и Х-35У, которыми оккупанты бьют из комплекса Бал, перемещенного в Брянскую область.

Эксперт заявил, что противокорабельные ракеты Х-35 и Х-35У имеют невысокую точность, поскольку работают по контрастным целям и могут давать существенное отклонение на суше.

Известно, что ракеты Х-35 имеют дальность поражения около 120 км, а ракеты Х-35У — 260 км.

Поэтому, по словам Жданова, до украинской столицы российские ракеты не достанут из Брянской области, когда же из Курской области такую возможность враг имеет.

Напомним, этому предшествовали слова начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадного генерала Алексея Громова, который заявил, что оккупанты перебросили в Брянскую область ракетный комплекс Бал.

Соответственно, из-за размещения этого комплекса возрастает угроза того, что враг нанесет удары ракетами Х-35, дальность которых может достигать территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Фото: Wikipedia

Источники: 24 канал, Олег Жданов, Олег Жданов

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