Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал

БРК Бал

Недавно Россия перебросила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса Бал, который, похоже, собирается использовать для обстрела украинских городов.

БРК оснащен дозвуковыми крылатыми ракетами Х-35/X-35У и предназначен для поражения кораблей.

Однако из-за нехватки соответствующих ракет Бал уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК Бастион, использующим сверхзвуковую ракету Оникс.

Сейчас смотрят

Испытания комплекса Бал были завершены в 2004 году, а на вооружение ВС РФ его приняли в 2008-м.

В состав дивизиона комплекса Бал входят:

  • самоходные командные пункты управления и связи — до 2 единиц;
  • самоходные пусковые установки (СПУ) — до 4 единиц, несущие противокорабельные ракеты типа Х-35/Х-35У в транспортно-пусковых контейнерах (ТПМ);
  • транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа — до 4 единиц.

Тактико-технические характеристики БРК Бал:

  • Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35, 260 км с ракетой Х-35У
  • Отдаленность стартовой позиции от береговой черты: до 10 км
  • Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
  • Интервал пуска ракет в залпе: не более 3 c
  • Максимальная скорость движения: по шоссе — 60 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч
  • Стартовая масса ракеты: 620 кг
  • Суммарный боекомплект комплекса: до 64
  • Запас хода (без дозаправки): не менее 850 км

Ранее в Генштабе предупредили, что для семи областей Украины есть угроза ракетных ударов из комплексов Бал.

В частности, дальность стрельбы БРК позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Читайте также
Игнат объяснил, чем опасны модернизированные ракеты к дивизиону ЗРК Бал под Брянском
Юрій Ігнат

Фото: Defense Express

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреливает Украину
Ракета Х-101
Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ
ракета
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Вибух
Украина не нарушает правила войны. Буданов объяснил удары дронами по целям в РФ
Кирило Буданов
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 18.09.2023
DeepStateMap

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.09.2023)
Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (17.09.2023)
Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь