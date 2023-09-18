Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал

Недавно Россия перебросила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса Бал, который, похоже, собирается использовать для обстрела украинских городов.

БРК оснащен дозвуковыми крылатыми ракетами Х-35/X-35У и предназначен для поражения кораблей.

Однако из-за нехватки соответствующих ракет Бал уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК Бастион, использующим сверхзвуковую ракету Оникс.

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Испытания комплекса Бал были завершены в 2004 году, а на вооружение ВС РФ его приняли в 2008-м.

В состав дивизиона комплекса Бал входят:

самоходные командные пункты управления и связи — до 2 единиц;

самоходные пусковые установки (СПУ) — до 4 единиц, несущие противокорабельные ракеты типа Х-35/Х-35У в транспортно-пусковых контейнерах (ТПМ);

транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа — до 4 единиц.

Тактико-технические характеристики БРК Бал:

Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35, 260 км с ракетой Х-35У

Отдаленность стартовой позиции от береговой черты: до 10 км

Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8

Интервал пуска ракет в залпе: не более 3 c

Максимальная скорость движения: по шоссе — 60 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч

Стартовая масса ракеты: 620 кг

Суммарный боекомплект комплекса: до 64

Запас хода (без дозаправки): не менее 850 км

Ранее в Генштабе предупредили, что для семи областей Украины есть угроза ракетных ударов из комплексов Бал.

В частности, дальность стрельбы БРК позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Фото: Defense Express

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