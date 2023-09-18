Оснащен дозвуковой ракетой X-35У: что известно о российском комплексе Бал
Недавно Россия перебросила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса Бал, который, похоже, собирается использовать для обстрела украинских городов.
БРК оснащен дозвуковыми крылатыми ракетами Х-35/X-35У и предназначен для поражения кораблей.
Однако из-за нехватки соответствующих ракет Бал уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК Бастион, использующим сверхзвуковую ракету Оникс.
Испытания комплекса Бал были завершены в 2004 году, а на вооружение ВС РФ его приняли в 2008-м.
В состав дивизиона комплекса Бал входят:
- самоходные командные пункты управления и связи — до 2 единиц;
- самоходные пусковые установки (СПУ) — до 4 единиц, несущие противокорабельные ракеты типа Х-35/Х-35У в транспортно-пусковых контейнерах (ТПМ);
- транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа — до 4 единиц.
Тактико-технические характеристики БРК Бал:
- Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35, 260 км с ракетой Х-35У
- Отдаленность стартовой позиции от береговой черты: до 10 км
- Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
- Интервал пуска ракет в залпе: не более 3 c
- Максимальная скорость движения: по шоссе — 60 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч
- Стартовая масса ракеты: 620 кг
- Суммарный боекомплект комплекса: до 64
- Запас хода (без дозаправки): не менее 850 км
Ранее в Генштабе предупредили, что для семи областей Украины есть угроза ракетных ударов из комплексов Бал.
В частности, дальность стрельбы БРК позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Фото: Defense Express
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко