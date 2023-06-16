З яких областей Росія може бити ракетами з комплексу Бал: Жданов пояснив, чи впорається українська ППО
Росія, ймовірно, почне обстрілювати Україну з берегового мобільного ракетного комплексу Бал, який окупанти підвели на північні кордони України.
За словами військового експерта Олега Жданова, ворог може завдавати ударів протикорабельними ракетами Х-35 і Х-35У.
Його запитали, чи може українська протиповітряна оборона збивати ракети Х-35 і Х-35У, якими окупанти б’ють із комплексу Бал, переміщеного в Брянську область.
Експерт заявив, що протикорабельні ракети Х-35 і Х-35У мають невисоку точність, оскільки працюють по контрастних цілях і можуть давати істотне відхилення на суші.
Відомо, що ракети Х-35 мають дальність ураження близько 120 км, а ракети Х-35У – 260 км.
Тож, за словами Жданова, до української столиці російські ракети не дістануть із Брянської області, коли ж із Курської області таку можливість ворог має.
Нагадаємо, цьому передували слова начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова, який заявив, що окупанти перекинули в Брянську область ракетний комплекс Бал.
Відповідно, через розміщення цього комплексу зростає загроза того, що ворог завдасть ударів ракетами Х-35, дальність яких може досягати території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Фото: Wikipedia
Джерела: 24 канал, Олег Жданов, Олег Жданов