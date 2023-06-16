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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

З яких областей Росія може бити ракетами з комплексу Бал: Жданов пояснив, чи впорається українська ППО

комплекс Бал

Росія, ймовірно, почне обстрілювати Україну з берегового мобільного ракетного комплексу Бал, який окупанти підвели на північні кордони України.

За словами військового експерта Олега Жданова, ворог може завдавати ударів протикорабельними ракетами Х-35 і Х-35У.

Його запитали, чи може українська протиповітряна оборона збивати ракети Х-35 і Х-35У, якими окупанти б’ють із комплексу Бал, переміщеного в Брянську область.

Експерт заявив, що протикорабельні ракети Х-35 і Х-35У мають невисоку точність, оскільки працюють по контрастних цілях і можуть давати істотне відхилення на суші.

Відомо, що ракети Х-35 мають дальність ураження близько 120 км, а ракети Х-35У – 260 км.

Тож, за словами Жданова, до української столиці російські ракети не дістануть із Брянської області, коли ж із Курської області таку можливість ворог має.

Нагадаємо, цьому передували слова начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова, який заявив, що окупанти перекинули в Брянську область ракетний комплекс Бал.

Відповідно, через розміщення цього комплексу зростає загроза того, що ворог завдасть ударів ракетами Х-35, дальність яких може досягати території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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БРК Бал

Фото: Wikipedia

Джерела: 24 канал, Олег Жданов, Олег Жданов

Війна в Україні, Олег Жданов, Ракетні удари Росії
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