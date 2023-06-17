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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму

Оборонні укріплення в Криму

Українські журналісти проаналізували супутникові знімки на півночі Кримського півострову, де Росія окопується в очікуванні контрнаступу Збройних сил України.

Відповідні фотографії компанії Planet Labs отримали у своє розпорядження журналісти проєктів Крим Реалії і Схеми.

На знімках можна побачити, що окупанти побудували численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.

Частина окопів зведені російською армією вже після втечі з Херсону у листопаді 2022 року. Крім того, на супутникових фото північної частини півострова видно, що окупанти нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах.

Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму
Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму

За словами офіцера ЗСУ, журналіста-розслідувача із Криму Євгена Лешана, це – звичайна практика для армії РФ.

– Росіяни ніколи не ставились до людського життя як до цінності, тим більше до життів кримчан, яких вони завжди тримали як заручників. Тому – так, ці люди у небезпеці, населення цих сіл – у небезпеці. Адже, якщо йтимуть бойові дії, то росіяни фактично використають їх в якості щита, – зазначив журналіст.

Журналісти оприлюднили частину знімків з чотирьох інших локацій з новими окопами, які Росія підготувала для оборони Криму від можливого контрнаступу ЗСУ. Фото було порівняно зі знімками з супутника раніше. Йдеться про фортифікаційні споруди біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, міста Красноперекопськ та у Джанкойському районі.

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Риють окопи прямо посеред сіл: супутник показав, як РФ зводить фортифікації в Криму

Фото: Схеми, Оперативний ЗСУ

Війна в Україні, Джанкой, Крим, Російська агресія, Росія
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