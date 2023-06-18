Не знає, з чого складаються: Ігнат про заяви Путіна щодо знищення 5 систем Patriot

Президент РФ Володимир Путін щодня “знищує” дивізіони Patriot, так само як і речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.

Про це в ефірі телемарафону Єдині заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що повідомляючи про знищення 5 установок Patriot Путін показує, що він не знає, з чого вона складається.

– Ми говоримо про два дивізіони, які командувач Повітряних сил показав, селфі зробив — ось, вони є. Дивізіон складається з командного центру, радіолокаційної станції, радару, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до 8 пускових установок може бути в Patriot… Можливо, вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. Він їх “нищить” щодня, як і Конашенков, – заявив Ігнат.

Також речник Повітряних сил запевнив, що ЗРК Patriot продовжує свою роботу.

– Хочу запевнити, що Patriot працює — вчора самі бачили. 16 число минулого місяця – 6 Кинджалів і 16 число вчора — теж 6 Кинджалів. Результат є, будемо очікувати більше таких систем, – додав він.

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