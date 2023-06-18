В Харьковской области мужчина наступил на вражескую противопехотную мину, ему оторвало пальцы
В деоккупированном селе Токаревка в Харьковской области 52-летний мужчина наступил на российскую противопехотную мину ПФМ-1 Лепесток, которая находилась в высокой траве.
Об этом сообщает ГСЧС.
— В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой ступни. Сейчас он находится на лечении в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.
Спасатели призывают украинцев быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
Ранее в Харьковской области трактор наехал на противотанковую мину, в результате взрыва 43-летний мужчина получил травмы.
Фото: полиция Харьковской области
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