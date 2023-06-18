За відмову від паспорта РФ мінують будинки: на Запоріжжі окупанти посилили тиск на місцевих

На Запоріжжі окупанти мінують приватні земельні ділянки місцевих, які відмовились від отримання паспорта РФ та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– У населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію, – йдеться у повідомленні.

Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.

Зазначається, що Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Також українськими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу Shahed та 5 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

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