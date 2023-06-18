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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

За відмову від паспорта РФ мінують будинки: на Запоріжжі окупанти посилили тиск на місцевих

За відмову від паспорта РФ мінують будинки: на Запоріжжі окупанти посилили тиск на місцевих
Фото: Getty Images

На Запоріжжі окупанти мінують приватні земельні ділянки місцевих, які відмовились від отримання паспорта РФ та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

– У населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію, – йдеться  у повідомленні.

Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.

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Зазначається, що Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Також українськими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу Shahed та 5 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, українські військові
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