Удар по складу с БК под Геническом замедлит темп россиян – Кузан

Удар по складу с боеприпасами в пока захваченном поселке Рыково под Геническом в Херсонской области замедлит темп российских оккупантов.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Судя по детонированию, которое не прекращается с четырех утра, по словам Сергея Кузана, это, очевидно, был пополненный склад боеприпасов.

Быстро восстановить пути поставок россиянам не удастся, поэтому передовые позиции РФ в ближайшее время не получат снарядов. И, соответственно, смогут меньше наносить удары по наступающим украинским войскам.

Кроме того, добавляет глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, российские войска подтянули к линии фронта на Юге резервы, что увеличивает потребление боеприпасов на некоторых направлениях в два-три раза.

Логистика при таких обстоятельствах должна работать еще лучше.

После взрыва в Рыково оккупанты будут вынуждены перегруппироваться, снова накапливать боеприпасы и налаживать систему поставок снарядов к линии фронта.

Время, которое на это понадобится, тем более в условиях боевых действий, чрезвычайно критично, и этим, уверен Сергей Кузан, бесспорно воспользуются Силы обороны.

Напомним, что взрывы на складе боеприпасов оккупантов, обустроенном на элеваторе в поселке Рыково, начались еще на рассвете.

Несколько сверхмощных взрывов прогремели в четыре, а затем в шесть утра.

Сергей Кузан больше склоняется к мнению, что склад был поражен ракетами Storm Shadow.

Но не исключено, что туда мог попасть и украинский дрон или системы HIMARS.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Петр Андрющенко

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