Удар по складу с БК под Геническом замедлит темп россиян – Кузан
Удар по складу с боеприпасами в пока захваченном поселке Рыково под Геническом в Херсонской области замедлит темп российских оккупантов.
Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
Судя по детонированию, которое не прекращается с четырех утра, по словам Сергея Кузана, это, очевидно, был пополненный склад боеприпасов.
Быстро восстановить пути поставок россиянам не удастся, поэтому передовые позиции РФ в ближайшее время не получат снарядов. И, соответственно, смогут меньше наносить удары по наступающим украинским войскам.
Кроме того, добавляет глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, российские войска подтянули к линии фронта на Юге резервы, что увеличивает потребление боеприпасов на некоторых направлениях в два-три раза.
Логистика при таких обстоятельствах должна работать еще лучше.
После взрыва в Рыково оккупанты будут вынуждены перегруппироваться, снова накапливать боеприпасы и налаживать систему поставок снарядов к линии фронта.
Время, которое на это понадобится, тем более в условиях боевых действий, чрезвычайно критично, и этим, уверен Сергей Кузан, бесспорно воспользуются Силы обороны.
Напомним, что взрывы на складе боеприпасов оккупантов, обустроенном на элеваторе в поселке Рыково, начались еще на рассвете.
Несколько сверхмощных взрывов прогремели в четыре, а затем в шесть утра.
Сергей Кузан больше склоняется к мнению, что склад был поражен ракетами Storm Shadow.
Но не исключено, что туда мог попасть и украинский дрон или системы HIMARS.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Петр Андрющенко
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк