Як виглядає знищений склад боєприпасів РФ у селищі Рикове після удару ЗСУ: супутникові фото

У мережі з’явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки потужного удару Збройних сил України по ворожому складу боєприпасів у селищі Рикове (Генічеський район Херсонської області).

Фото оприлюднив американський OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

Для порівняння він взяв два знімки. Один із них американська компанія Planet Labs зробила 18 травня, а другий – 19 червня, одразу після атаки.

На фото можна помітити значні руйнування будівель, у яких російські війська облаштували великий склад боєприпасів. Судячи зі знімків, від нього практично нічого не залишилося.

Heavy damage from a strike in Russian-occupied Rykove (Kherson Oblast) is visible in new satellite imagery.

This site is more than 105 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/3Yb97iWKzd

— Brady Africk (@bradyafr) June 19, 2023