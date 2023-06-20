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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Як виглядає знищений склад боєприпасів РФ у селищі Рикове після удару ЗСУ: супутникові фото

Рикове - вибухи

У мережі з’явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки потужного удару Збройних сил України по ворожому складу боєприпасів у селищі Рикове (Генічеський район Херсонської області).

Фото оприлюднив американський OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

Для порівняння він взяв два знімки. Один із них американська компанія Planet Labs зробила 18 травня, а другий – 19 червня, одразу після атаки.

Рикове - склад боєприпасів РФ

Фото: Brady Africk/Twitter

На фото можна помітити значні руйнування будівель, у яких російські війська облаштували великий склад боєприпасів. Судячи зі знімків, від нього практично нічого не залишилося.

– На нових супутникових знімках видно значні руйнування від удару в окупованому РФ Риковому (Херсонська область). Це місце знаходиться на відстані у понад 105 км від лінії фронту в Україні, – зазначив Бреді Ефрик.

Що відомо про “бавовну” на складі окупантів

Вибухи на складі боєприпасів розпочалися із самого ранку 18 червня. Детонація тривала не одну годину.

У Збройних силах України підтвердили влучання по великому складу окупантів, який вони облаштували на території елеватора у селищі Рикове (до 2016 року – Партизани), біля залізничної колії.

Згодом у мережі публікували фото та відео наслідків удару ЗСУ, ймовірно, із цього селища.

Як пояснював голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, удар по складу з боєприпасами в селищі Рикове уповільнить темп російських окупантів. Оскільки склад знищено, передові позиції росіян на Півдні України найближчим часом недоотримають снарядів.

Фото: Telegram Сергія Братчука, Telegram Петра Андрющенка

Війна в Україні, Вибухи на складах боєприпасів, Генічеськ, ЗСУ, Херсонська область
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