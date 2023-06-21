Хочу, щоб корупціонери боялися НАБУ та гніву народу – Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос зізнався, що після кількох місяців роботи на цій посаді у нього дещо змінилися пріоритети.

В інтерв’ю Укрінформу він сказав, що відразу після перемоги в конкурсі записав відео, в якому визначив головною метою, щоб кожен корупціонер боявся трьох речей: Бога, гніву українського народу і НАБУ.

– Після призначення, отримавши доступ до інформації, я зрозумів, що відбувається, і тепер можу сказати, що моєю амбіцією є, щоб корупціонери боялися НАБУ і гніву українського народу, бо ці тварюки Бога точно не бояться, – пояснив Кривонос.

А головною своєю амбіцією на посаді директор НАБУ назвав поступове звільнення України від корупції.

Семен Кривонос із 6 березня 2023 року очолює НАБУ. Він був одним із трьох кандидатів на цю посаду, яких обрала конкурсна комісія.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.