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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Хочу, щоб корупціонери боялися НАБУ та гніву народу – Кривонос

Семен Кривонос
Фото: НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос зізнався, що після кількох місяців роботи на цій посаді у нього дещо змінилися пріоритети.

В інтерв’ю Укрінформу він сказав, що відразу після перемоги в конкурсі записав відео, в якому визначив головною метою, щоб кожен корупціонер боявся трьох речей: Бога, гніву українського народу і НАБУ.

– Після призначення, отримавши доступ до інформації, я зрозумів, що відбувається, і тепер можу сказати, що моєю амбіцією є, щоб корупціонери боялися НАБУ і гніву українського народу, бо ці тварюки Бога точно не бояться, – пояснив Кривонос.

А головною своєю амбіцією на посаді директор НАБУ назвав поступове звільнення України від корупції.

Семен Кривонос із 6 березня 2023 року очолює НАБУ. Він був одним із трьох кандидатів на цю посаду, яких обрала конкурсна комісія.

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Джерело: Укрінформ
Корупція, НАБУ, Семен Кривонос
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