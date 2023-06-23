Чи законно військком Борисов виїжджав за кордон: пояснення ОК Південь

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов їздив за кордон на лікування.

Про це в ефірі програми Свобода Live заявила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання, яке постало на тлі розслідування, проведеного журналістом Української правди Михайлом Ткачем.

– Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо, – зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що військком надав усі необхідні документи, після чого “виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування”.

Крім того, Гуменюк розповіла, що Євген Борисов повернувся до виконання своїх службових обов’язків. Причиною цього став той факт, що за результатами службового розслідування не виявили підстав, щоб відстороняти його від посади військкома.

Нагадаємо, що родина Євгена Борисова, якого підозрюють у продажі “білих квитків”, володіє нерухомістю, а також автомобілями в Іспанії, що оцінюється у мільйони євро. Було придбано майно під час повномасштабної війни в Україні.

23 червня президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

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