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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ збільшує присутність бойових дельфінів для захисту свого флоту в Севастополі – британська розвідка

дельфін
Фото: Unsplash

Війська РФ останнім часом посилюють захист бази Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, залучаючи до охорони більшу кількість так званих бойових дельфінів.

Про це поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними відомства, ще з літа 2022 року Росія почала інвестувати значні кошти у посилення безпеки бази свого флоту в окупованому Севастополі.

Йдеться про встановлення щонайменше чотирьох шарів сіток та бонових загороджень на вході до гавані. А протягом останніх тижнів цей захист, імовірно, був посилений за рахунок більшої кількості спеціально навчених морських ссавців.

На супутникових знімках можна помітити, що кількість плавучих загонів для дельфінів у гавані майже подвоїлася. На думку розвідки, там, найімовірніше, мешкають дельфіни-афаліни.

Захист бухти в окупованому Севастополі

Фото: Ministry of Defence

У повідомленні зазначається, що російські війська зазвичай використовують тренованих тварин для різних завдань.

– Ті, які розміщені в гавані Севастополя, найімовірніше, призначені для протидії водолазам противника, – наголосили в розвідці.

В Арктиці ж російський флот використовує для своїх цілей білуг та тюленів.

Спеціально навчені морські ссавці, такі як дельфіни чи тюлені, можуть здійснювати пошук підводних об’єктів, збір даних за допомогою встановлених на них приладів, надавати допомогу під час підводних робіт. Їх використовують і для протидії підводним диверсіям, для захисту кораблів у бухтах і на рейдах.

Нещодавно в ЗМІ з’являлася інформація, що Росія, ймовірно, подвоїла кількість бойових дельфінів, залучених до захисту військово-морської бази в окупованому Севастополі. Причиною може бути страх окупантів перед атаками спецпідрозділів України.

Дельфіни є частиною багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті, разом із кораблями спецпризначення, гелікоптерами та катерами.

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Кораблі РФ

Війна в Україні, Дельфін, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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