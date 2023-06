РФ збільшує присутність бойових дельфінів для захисту свого флоту в Севастополі – британська розвідка

Війська РФ останнім часом посилюють захист бази Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, залучаючи до охорони більшу кількість так званих бойових дельфінів.

Про це поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За даними відомства, ще з літа 2022 року Росія почала інвестувати значні кошти у посилення безпеки бази свого флоту в окупованому Севастополі.

Йдеться про встановлення щонайменше чотирьох шарів сіток та бонових загороджень на вході до гавані. А протягом останніх тижнів цей захист, імовірно, був посилений за рахунок більшої кількості спеціально навчених морських ссавців.

На супутникових знімках можна помітити, що кількість плавучих загонів для дельфінів у гавані майже подвоїлася. На думку розвідки, там, найімовірніше, мешкають дельфіни-афаліни.

У повідомленні зазначається, що російські війська зазвичай використовують тренованих тварин для різних завдань.

В Арктиці ж російський флот використовує для своїх цілей білуг та тюленів.

Спеціально навчені морські ссавці, такі як дельфіни чи тюлені, можуть здійснювати пошук підводних об’єктів, збір даних за допомогою встановлених на них приладів, надавати допомогу під час підводних робіт. Їх використовують і для протидії підводним диверсіям, для захисту кораблів у бухтах і на рейдах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2023.

