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Получили новую партию дронов. Россияне ведут разведку и готовятся к новым атакам по Украине — Гуменюк

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Российские оккупанты ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным атакам.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Враг продолжает проводить разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, вполне вероятно, враг будет применять. Потому что есть получение новой партии дронов Shahed, есть потенциал ракетный, — сказала она.

По ее словам, россияне наносят дроновые и ракетные атаки из-за беспорядка в собственной стране и отсутствия успехов на фронте. В то же время в своих пропагандистских ресурсах даже безрезультатные удары подают как “победы”.

— Сейчас на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможно. Четыре ракеты типа Калибр готовы к применению, — добавила Гуменюк.

Другие носители ракет РФ заведены в пункты базирования, в частности из-за погоды, поскольку ожидается шторм.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России, Росія
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