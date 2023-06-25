Получили новую партию дронов. Россияне ведут разведку и готовятся к новым атакам по Украине — Гуменюк
Российские оккупанты ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным атакам.
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
— Враг продолжает проводить разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, вполне вероятно, враг будет применять. Потому что есть получение новой партии дронов Shahed, есть потенциал ракетный, — сказала она.
По ее словам, россияне наносят дроновые и ракетные атаки из-за беспорядка в собственной стране и отсутствия успехов на фронте. В то же время в своих пропагандистских ресурсах даже безрезультатные удары подают как “победы”.
— Сейчас на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможно. Четыре ракеты типа Калибр готовы к применению, — добавила Гуменюк.
Другие носители ракет РФ заведены в пункты базирования, в частности из-за погоды, поскольку ожидается шторм.
Источник: телемарафон
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