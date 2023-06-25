Отримали нову партію дронів. Росіяни ведуть розвідку та готуються до нових атак по Україні – Гуменюк

Російські окупанти ведуть розвідку дронами на півдні України. Це може свідчити про підготовку до нових масованих атак.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

– Ворог продовжує проводити розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які, цілком ймовірно, ворог застосовуватиме. Тому що є отримання нової партії дронів Shahed, є потенціал ракетний, – сказала вона.

За її словами, росіяни завдають дронових та ракетних атак через безлад у власній країні і відсутність успіхів на фронті. Водночас у своїх пропагандистських ресурсах навіть безрезультатні удари подають як “перемоги”.

– Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі шість кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. Це ускладнена робота для протиповітряної оборони, але не неможлива. Чотири ракети типу Калібр готові до застосування, – додала Гуменюк.

Інші носії ракет РФ заведено в пункти базування, зокрема через погоду, оскільки очікується шторм.

Джерело: телемарафон