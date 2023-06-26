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Украина
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СБУ сорвала уже вторую попытку спецслужб РФ разведать оборону Южно-Украинской АЭС

СБУ сорвала уже вторую попытку спецслужб РФ разведать оборону Южно-Украинской АЭС
Фото: СБУ

Задержан информатор РФ, который собирал разведданные об обороне Южно-Украинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, который “охотился” за этим объектом в 2023 году.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого россияне привлекли к сотрудничеству в мае этого года. В поле зрения врага мужчина попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Телеграмм-каналов.

— Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, охраняющих Южно-Украинскую АЭС. В частности, россиян интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону станции и города-спутника Южноукраинск, — говорится в сообщении.

Закрытые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов.

Правоохранители указывают, что российские “кураторы” платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага в целом почти 9 тыс. грн за выполнение предыдущих задач.

СБУ сорвала уже вторую попытку спецслужб РФ разведать оборону Южно-Украинской АЭС
СБУ сорвала уже вторую попытку спецслужб РФ разведать оборону Южно-Украинской АЭС
СБУ сорвала уже вторую попытку спецслужб РФ разведать оборону Южно-Украинской АЭС
СБУ сорвала уже вторую попытку спецслужб РФ разведать оборону Южно-Украинской АЭС

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) УК.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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Источник: СБУ
АЕС, Война в Украине, Росія, СБУ
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