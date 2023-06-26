СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Затримано інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, який “полював” за цим об’єктом у 2023 році.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Южноукраїнська, якого росіяни залучили до співпраці у травні цього року. У поле зору ворога чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.
– Зловмисник збирав і передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС. Зокрема, росіян цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону станції та міста-супутника Южноукраїнськ, – йдеться у повідомленні.
Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів.
Правоохоронці вказують, що російські “куратори” платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) КК.
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко