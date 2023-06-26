Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС

СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Фото: СБУ

Затримано інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, який “полював” за цим об’єктом у 2023 році.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Южноукраїнська, якого росіяни залучили до співпраці у травні цього року. У поле зору ворога чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

– Зловмисник збирав і передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС. Зокрема, росіян цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону станції та міста-супутника Южноукраїнськ, – йдеться у повідомленні.

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів.

Правоохоронці вказують, що російські “куратори” платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.

СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) КК.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Читайте також
Шпигував за літаками та намагався виявити переміщення MaxxPro: СБУ затримала “крота” в ЗСУ
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС

Джерело: СБУ
АЕС, Війна в Україні, Росія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Рютте: Це буде вирішальний саміт НАТО для майбутнього України в блоці
Марк Рютте
Директор заводу у 28. Що відомо про нового очільника Укроборонпрому Сметаніна
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина вчинити заколот – NYT
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Росіяни за добу збудували переправу під Чонгарським мостом – розвідка Британії
Чонгарський міст
У Київ з неоголошеним візитом приїхав президент Литви
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Довкола сліди крові: на Одещині показали моторошні наслідки атаки
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Неможливо ані воювати, ані лікуватися: військових з інвалідністю не звільняють від служби
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
СБУ зірвала вже другу спробу спецслужб РФ розвідати оборону Південноукраїнської АЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь