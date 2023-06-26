Военных РФ, вовлеченных в мятеж Пригожина, перебрасывают на восток Украины — Маляр

Оккупантов, которые участвовали в неудачном перевороте главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, снова перебрасывают на восток Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион. Из-за того, что там события очень быстро исчерпали себя, они эти войска возвращают на восток, — сказала она.

Маляр также добавила, что на востоке враг увеличил количество обстрелов.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А уже вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы разворачивается обратно в “полевые лагеря”.

Источник: телемарафон

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