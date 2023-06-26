Військових РФ, залучених у заколоті Пригожина, перекидають на схід України – Маляр

Окупантів, які брали участь у невдалому перевороті ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина, знову перекидають на схід України.

Про це в етері телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон. Через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на схід, – сказала вона.

Маляр також додала, що на сході ворог збільшив кількість обстрілів.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про марш справедливості.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвертаються назад до “польових таборів”.

Джерело: телемарафон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.