Перебрасывают в “горячие точки”: в поселках возле Мелитополя заметили активное движение оккупантов
Российские войска выводят свои подразделения из мест дислокации в тылу – в районе временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область) и перебрасывают их на передовую. Это происходит на фоне наступления Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь, активное передвижение сил врага наблюдается в ряде населенных пунктов возле города, о чем сообщают местные жители.
– Оккупанты покидают дома мирных жителей под Мелитополем… С тыла российских военных перебрасывают на позиции, — говорится в сообщении.
Заметно уменьшилось количество оккупантов в поселке Михайловка, расположенном в 50 км от Мелитополя. Жители населенного пункта рассказывают, что уже нет того массового движения путинских солдат по улицам, которое наблюдалось ранее.
– На нашей улице в дома приезжают только офицеры в легковых авто, чтобы переночевать… Говорят, что их куда-то в “горячие точки” перебрасывают, — отмечают люди.
Другие жители Михайловки заметили, что оккупанты устанавливают оружие прямо в огородах, которые находятся ближе к краю поселка.
В поселке Веселое (Мелитопольский район) рашисты из Росгвардии также выехали из домов мирных жителей на позиции. Они приезжают только на ночь и рано утром уезжают.
Российское командование сняло солдат и с передвижных блокпостов на въезде в поселок Мирное. По данным Telegram-канала, там уже полторы недели нет проверок.
Как известно, украинские военные проводят наступательные действия на Юге Украины. 26 июня сообщалось о продвижении ВСУ вглубь позиций врага на 1,5 км на Таврическом направлении.
Кроме того, в Минобороны Украины сообщили об освобождении от оккупантов села Ровнополь в Донецкой области. Этот населенный пункт расположен в Волновахском районе.
Источник: Telegram-канал РИА-Мелитополь
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко