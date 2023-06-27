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Юлия Соколова, редактор ленты

Перебрасывают в “горячие точки”: в поселках возле Мелитополя заметили активное движение оккупантов

Окупант у Мелітополі
Фото: Getty Images

Российские войска выводят свои подразделения из мест дислокации в тылу – в районе временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область) и перебрасывают их на передовую. Это происходит на фоне наступления Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Telegram-канал РИА-Мелитополь, активное передвижение сил врага наблюдается в ряде населенных пунктов возле города, о чем сообщают местные жители.

– Оккупанты покидают дома мирных жителей под Мелитополем… С тыла российских военных перебрасывают на позиции, — говорится в сообщении.

Заметно уменьшилось количество оккупантов в поселке Михайловка, расположенном в 50 км от Мелитополя. Жители населенного пункта рассказывают, что уже нет того массового движения путинских солдат по улицам, которое наблюдалось ранее.

– На нашей улице в дома приезжают только офицеры в легковых авто, чтобы переночевать… Говорят, что их куда-то в “горячие точки” перебрасывают, — отмечают люди.

Другие жители Михайловки заметили, что оккупанты устанавливают оружие прямо в огородах, которые находятся ближе к краю поселка.

В поселке Веселое (Мелитопольский район) рашисты из Росгвардии также выехали из домов мирных жителей на позиции. Они приезжают только на ночь и рано утром уезжают.

Российское командование сняло солдат и с передвижных блокпостов на въезде в поселок Мирное. По данным Telegram-канала, там уже полторы недели нет проверок.

Как известно, украинские военные проводят наступательные действия на Юге Украины. 26 июня сообщалось о продвижении ВСУ вглубь позиций врага на 1,5 км на Таврическом направлении.

Кроме того, в Минобороны Украины сообщили об освобождении от оккупантов села Ровнополь в Донецкой области. Этот населенный пункт расположен в Волновахском районе.

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Источник: Telegram-канал РИА-Мелитополь

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Мелітополь, Російська агресія
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