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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Перекидають у “гарячі точки”: в селищах біля Мелітополя помітили активний рух окупантів

Окупант у Мелітополі
Фото: Getty Images

Російські війська виводять свої підрозділи з місць дислокації в тилу – в районі тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) та перекидають їх на передову. Це відбувається на тлі наступу Збройних сил України.

Як інформує Telegram-канал РІА-Мелітополь, активне пересування сил ворога спостерігається у низці населених пунктів біля міста, про що повідомляють місцеві мешканці.

– Окупанти залишають домівки мирних жителів під Мелітополем… З тилу російських військових перекидають на позиції, – йдеться у повідомленні.

Помітно зменшилася кількість окупантів у селищі Михайлівка, розташованому за 50 км від Мелітополя. Мешканці населеного пункту розповідають, що вже немає того масового руху путінських солдатів вулицями, який спостерігався раніше.

– На нашій вулиці в домівки приїжджають лише офіцери в легкових авто, щоб переночувати… Кажуть, що їх кудись у “гарячі точки” перекидають, – зазначають люди.

Інші мешканці Михайлівки помітили, що окупанти встановлюють зброю просто в городах, які розташовані ближче до краю селища.

У селищі Веселе (Мелітопольський район) рашисти з Росгвардії також виїхали з будинків мирних мешканців на позиції. Вони приїжджають лише на ніч і рано-вранці їдуть.

Російське командування зняло солдатів і з пересувних блокпостів на в’їзді в селище Мирне. За даними Telegram-каналу, там уже півтора тижня немає перевірок.

Як відомо, українські військові проводять наступальні дії на Півдні України. 26 червня повідомлялося про просування ЗСУ вглиб позицій ворога на 1,5 км на Таврійському напрямку.

Крім того, в Міноборони України повідомили про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області. Цей населений пункт розташований у Волноваському районі.

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російські окупанти

Джерело: Telegram-канал РІА-Мелітополь

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Мелітополь, Російська агресія
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