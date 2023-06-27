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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини

Кременчук Амстор
Фото: Офіс генпрокурора

То був звичайний робочий день, але став найтрагічнішим у сучасній історії Кременчука та Полтавщини. Рівно рік тому 27 червня російські терористи ракетами Х-22 вдарили по торговельному центру Амстор саме тоді, коли всередині перебувало понад 1 тис. людей.

Жертвами атаки стали 22 людини, ще майже 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Виявлено 29 фрагментів тіл.

Як повідомили в СБУ, росіяни запустили ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

Після “прильоту” загорілася вся площа торговельного центру, а це 10 300 кв. м.

Друга ракета влучила і зруйнувала будівлю заводу Кредмаш (Кременчуцького заводу дорожніх машин), поряд з Амстором. Цей завод є виробником асфальтозмішувальних установок і запчастин.

ТЦ Амстор

Поряд жодного військового об’єкта

Тоді очільник МВС Денис Монастирський на брифінгу на місці події заявив, що Службі безпеки України та Національній поліції вдалося встановити, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Відомі й імена пілотів, проте міністр відмовився їх назвати.

Монастирський також наголосив, що в радіусі 5 км від торговельного центру немає жодного військового об’єкта. Тому версія росіян про те, що вони нібито поцілили у склад боєприпасів, є черговою брехнею.

Президент Володимир Зеленський назвав удар по Амстору одним із найбільш зухвалих терактів в історії Європи.

– Удар по торговельному центру в Кременчуці – один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти. Звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей, – сказав очільник держави.

Жертв могло бути більше

Перед ракетним ударом близько 16:00 у Кременчуку лунав сигнал повітряної тривоги, тому частина відвідувачів ТЦ встигла вийти на вулицю. Проте, на жаль, не всі це зробили.

Видання BBC Україна писало, що з 23 червня Амстор припинив просити відвідувачів виходити в укриття під час тривоги, тому це могло бути причиною, чому тоді у торговельному центрі було людно.

Крім того, під час ліквідації наслідків обстрілу ТЦ Амстор постраждало троє рятувальників. Один із них, Юрій Сиров отримав настільки серйозні травми та переломи, що навіть впав у кому. Згодом він прийшов до тями.

Ще один рятувальник Олександр Шкумат отримав травму ноги, а його колега Станіслав Блінов отруївся чадним газом та втратив свідомість.

Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини
Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини

Росію звинуватили у воєнному злочині

Правозахисна організація Amnesty International назвала ракетний удар грубим порушенням законів і звичаїв війни та міжнародного права.

У Human Rights Watch закликали розслідувати ракетну атаку як можливий воєнний злочин.

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Роковини ракетного удару по Кременчуку: як 27 червня стало найтрагічнішим днем в історії сучасної Полтавщини

А в російському Міноборони як зазвичай відхрестилися від атаки на цивільний об’єкт, заявивши, що вдарили по нібито складах із західним озброєнням і боєприпасами біля Кременчуцького заводу дорожніх машин. А на ТРЦ вогонь поширився начебто від детонації цих боєприпасів. У Human Rights Watch ці заяви назвали відвертою неправдою.

Російський дипломат під час засідання Ради безпеки ООН 28 червня 2022 року намагався запевнити делегатів країн, що боєприпаси саме з цих складів “поставляли українським військовим на Донбасі, щоб обстрілювати житлові райони”.

Тоді у Радбезі ООН засудили загибель людей через російський ракетний удар по ТЦ в Кременчуці.

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За фактом ракетного удару по Кременчуку відкрито провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Війна в Україні, Кременчук, літаки РФ, Ракетні удари Росії
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